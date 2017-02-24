独家：特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”

路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。

特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。

“关于他们嘛，我认为他们是操纵汇率的总冠军。所以我没有退缩，”特朗普称。“我们将拭目以待。”

特朗普竞选时一再指责中国人为压低人民币兑美元汇率，以使得中国出口商品更加便宜，从美国“偷走”了制造业岗位。

但美国财长努钦周四对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他还没有准备好对中国的汇率行为做判断。

在被问及美国财政部是否计划很快给中国贴上汇率操纵标签时，努钦回答，他将遵照正常程序，分析美国主要贸易伙伴国的汇率行为。

财政部需要在每年4月15日和10月15日分别提交一份有关他国汇率行为的报告。

若宣布中国或者其他经济体操纵本币汇率，则需要美国财政部设法交涉以解决问题，这样的过程可能最终导致被认定为汇率操纵的经济体面临惩罚性关税。美国财政部在1988年曾认定台湾和韩国存在汇率操纵，同一年国会颁布汇率审查法。美国政府最后一次认定汇率操纵是在1994年针对中国。

当前的情况很复杂。因中国央行过去一年动用数十亿美元计的外汇储备以提振人民币汇率，从而应对资本外流问题。

国际货币基金组织(IMF)去年表示，人民币汇率基本符合经济基本面。美国财政部去年10月的汇率报告也指出，认为中国外部失衡情况有些改善。

特朗普关于人民币的喊话，也让努钦面临的问题更复杂。努钦下个月将首次出席在德国举行的20国集团(G20)财长会议。(完)