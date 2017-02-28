特朗普与杨洁篪短暂会面 讨论双边合作等议题

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。
负责外交事务的中国国务委员杨洁篪与特朗普进行了短暂会面，之前他与美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)，特朗普女婿、高级顾问库什纳(Jared Kushner)和总统首席策略师兼高级顾问班农(Stephen Bannon)举行了会谈。
一位美国政府高级官员表示，双方讨论了双边合作以及安排特朗普和习近平见面的可能性，但未确定具体日期。
这位官员表示，杨洁篪与特朗普的见面约有5至7分钟。
白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)称这次会面是杨洁篪在离开前“与总统打个招呼的机会”。
“这是一个机会，可以就共同关心的国家安全问题与他们进行交谈，”他在例行的新闻简报会上补充道。
杨洁篪是特朗普于1月20日就任美国总统以来，首位造访白宫的中国官员，其地位要高于中国外长。
在到访前，杨洁篪和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)上周通了电话，在通话中两人都肯定了建设性美中关系的重要性。
这是全球两大经济尝试让双边关系回到平稳状态的最新举动。自特朗普胜选以来，中美关系一度经历波折。(完)
(编译/审校 张荻/徐文焰/张若琪)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)