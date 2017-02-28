特朗普与杨洁篪短暂会面 讨论双边合作等议题

路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。

负责外交事务的中国国务委员杨洁篪与特朗普进行了短暂会面，之前他与美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)，特朗普女婿、高级顾问库什纳(Jared Kushner)和总统首席策略师兼高级顾问班农(Stephen Bannon)举行了会谈。

一位美国政府高级官员表示，双方讨论了双边合作以及安排特朗普和习近平见面的可能性，但未确定具体日期。

这位官员表示，杨洁篪与特朗普的见面约有5至7分钟。

白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)称这次会面是杨洁篪在离开前“与总统打个招呼的机会”。

“这是一个机会，可以就共同关心的国家安全问题与他们进行交谈，”他在例行的新闻简报会上补充道。

杨洁篪是特朗普于1月20日就任美国总统以来，首位造访白宫的中国官员，其地位要高于中国外长。

在到访前，杨洁篪和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)上周通了电话，在通话中两人都肯定了建设性美中关系的重要性。

这是全球两大经济尝试让双边关系回到平稳状态的最新举动。自特朗普胜选以来，中美关系一度经历波折。(完)