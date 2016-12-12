特朗普表示美国不见得要遵守“一个中国”政策

路透华盛顿12月11日 - 美国总统当选人特朗普表示，美国不一定要坚守长期以来的“一个中国”政策。他对这项实施将近四十年的政策所提出的质疑，或将引发中国不满。

特朗普是在周日福斯新闻(Fox News Sunday)发表此番评论，此前他在12月2日与台湾领导人蔡英文通电话的决定，引来中国提出外交抗议。

“我完全了解‘一个中国’政策，但我不知道我们为何必须受到‘一个中国’政策的束缚，除非我们和中国达成与其他方面的协议，包括贸易，”特朗普对福斯新闻台表示。

自1979年美国前总统卡特转变外交政策，与台湾断交并承认“一个中国”以来，特朗普是第一位与台湾领导人通话的美国总统当选人或在任总统。

北京方面将台湾视为不可分割的一部分，对这个话题很敏感。

中国官员没有立即对特朗普的言论进行回应。

奥巴马政府在特朗普与蔡英文通电话后称，白宫高级幕僚已向中国官员表示，美国坚持“一个中国”的政策没有动摇。奥巴马政府还警告，“突然大谈特谈”台湾问题，有可能损害中美关系的发展。

特朗普发表讲话后，一名白宫幕僚称，奥巴马政府不做超出之前声明政策立场的回应。

特朗普接受Fox采访时批评中国的汇率政策、在南海的活动、以及对朝鲜的立场。他称，他是否应该与蔡英文通电话不应由北京方面决定。(完)