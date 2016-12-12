特朗普表示美国不见得要遵守“一个中国”政策

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿12月11日 - 美国总统当选人特朗普表示，美国不一定要坚守长期以来的“一个中国”政策。他对这项实施将近四十年的政策所提出的质疑，或将引发中国不满。
特朗普是在周日福斯新闻(Fox News Sunday)发表此番评论，此前他在12月2日与台湾领导人蔡英文通电话的决定，引来中国提出外交抗议。
“我完全了解‘一个中国’政策，但我不知道我们为何必须受到‘一个中国’政策的束缚，除非我们和中国达成与其他方面的协议，包括贸易，”特朗普对福斯新闻台表示。
自1979年美国前总统卡特转变外交政策，与台湾断交并承认“一个中国”以来，特朗普是第一位与台湾领导人通话的美国总统当选人或在任总统。
北京方面将台湾视为不可分割的一部分，对这个话题很敏感。
中国官员没有立即对特朗普的言论进行回应。
奥巴马政府在特朗普与蔡英文通电话后称，白宫高级幕僚已向中国官员表示，美国坚持“一个中国”的政策没有动摇。奥巴马政府还警告，“突然大谈特谈”台湾问题，有可能损害中美关系的发展。
特朗普发表讲话后，一名白宫幕僚称，奥巴马政府不做超出之前声明政策立场的回应。
特朗普接受Fox采访时批评中国的汇率政策、在南海的活动、以及对朝鲜的立场。他称，他是否应该与蔡英文通电话不应由北京方面决定。(完)
(编译 陈宗琦/王丽鑫；审校 龚芳/郑茵)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)