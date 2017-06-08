焦点：FBI前局长科米在书面证词中指特朗普曾施压通俄调查

2017年6月7日，美国华盛顿，美国参议院情报委员会听证会证人席，FBI前局长科米周四将在此作证词陈述。 REUTERS/Jim Bourg

路透华盛顿6月7日 - 美国联邦调查局(FBI)前局长科米(James Comey)周三指责总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。

科米在这份引人瞩目的书面证词中表示，特朗普2月时在一次白宫的会面中告诉他：“我希望你能设法让这件事情过去，放过弗林。”

特朗普的总统职位已因有关俄罗斯帮他赢得去年选举的指控而阴云笼罩，科米的证词则让一切雪上加霜。科米在上个月被特朗普解雇。

特朗普于2月因弗林与俄罗斯驻美大使之间的接触引发争议而将弗林解雇。FBI已就俄罗斯与特朗普竞选团队有联系的指控，对弗林展开调查。

据参议院情报委员会网站公布的科米声明，特朗普在3月30日也打电话给他，表示自己与俄罗斯没有任何瓜葛，对FBI的俄罗斯调查询问“我们可以做些什么让真相大白”。

科米表示，他在这通电话中对特朗普说，FBI并未针对总统个人进行调查。“他一再对我说：‘我们有必要把事实搞清楚’”科米说道。

科米表示，他在三个场合中对特朗普表示他并未遭到调查，证实了总统稍早的说法。

几个国会委员会、FBI以及一位特别检察官，都在对俄罗斯干预去年美国总统大选的报导进行调查，俄罗斯以黑客手段入侵民主党高层的电邮，试图让大选朝着有利于特朗普的方向发展。特朗普与俄罗斯已分别否认有勾结行为。

被问及特朗普是否检视过科米的声明时，白宫发言人Sarah Sanders表示：“我不知道他是否有机会检视证词的任何具体细节。”

“我觉得这项书面证词发布的时机确实引人注意--在今天稍早另一场听证会的证词公布之后，它直接就被公布了，”她说。

周三稍早的参议院听证会中，高阶情报官员拒绝谈论特朗普是否曾施压他们介入FBI对俄罗斯插手美国大选的调查。

国家安全局局长Mike Rogers和国家情报主管Dan Coats都对参议院情报委员会表示，他们认为自己与总统的对话属于保密内容。

科米周四将出席情报委员会听证会，受到外界高度瞩目。

**妨碍司法公正？**

一些法律专家说，科米的书面证词或可用来佐证特朗普涉及妨碍司法公正。

“这显示出总统尽其所能欲停止针对弗林的调查，”萨凡纳法学院刑法教授Andrew Wright说。

但福坦莫大学(Fordham University)法学院教授Bruce Green表示，很难证明特朗普意图妨碍司法。Green称，特朗普可以说他只是相信弗林的人品，对调查影响到他有效地行使总统职责感到担心。

做为现任总统不太可能受到刑事指控，但妨碍司法可能会导致弹劾听证。

在弹劾进程中，国会必须确定总统犯有“重罪或轻罪”。

科米称，特朗普在1月27日与他的单独晚餐上告诉他，“我需要忠诚。我希望得到忠诚。”

科米还称，在那次晚餐上特朗普问他是否愿意继续担任FBI局长。科米表示，他开始担心特朗普试图建立“某种从属关系”。

证词显示，在2月14日白宫椭圆形办公室的一次反恐会议后，特朗普单独把科米留下。

之后总统展开了有关弗林的谈话。

科米引述特朗普原话称，“我希望你能设法让这件事过去，放过弗林。他是个好人。我希望你能结束这件事。”(完)