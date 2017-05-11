焦点：特朗普开除FBI局长料分散精力 经济增长计划或一拖再拖

2017年5月10日，美国华盛顿，特朗普解除FBI局长科米职务后，抗议者聚集在白宫外。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透纽约5月10日 - 特朗普政府和国会重燃外界乐观情绪，认为减税等促进增长的计划可能很快有所进展还不到一周，周二美国联邦调查局(FBI)局长意外被开除又给投资者一个理由，重新考虑对“特朗普交易”的信心。

至少金融市场人士认为特朗普突然开除FBI局长科米会分散精力，不是好事，而有些人担心这可能又让美国政府在几个月内陷入纠结，可能让本已延后的改革再度拖延。

给股市留下的经验是：不要指望贸易、预算、医疗或基础设施方面的立法很快进行。

“这对市场全无好处，”Weeden & Co首席全球策略师Michael Purves称。“这将对特朗普与国会达成协议能力带来压力，让他的协商筹码受损。”

BMO私人银行投资长Jack Ablin说“中期而言，这确实有损政府完成事情的力量。”

特朗普去年11月的胜选引爆美国股市一波大涨，因投资者期待他推行减税、松绑监管并且引导重大基建支出方案通过。美股标普500指数.SPX从去年大选投票日以来累计上涨12%，科技股和小型企业股表现更优。

但外界不断质疑特朗普推行政策能力，也忧心股票估值过高，这两项因素给股市涨势戴上了紧箍咒，自3月初以来就表现平平。

标普500指数周三收涨0.11%，道琼工业指数跌0.16%，纳斯达克指数升0.14%。

众议院上周通过废除奥巴马医保法的主要部分，特朗普政府因而挽回一些信誉。医改法案能过关斩将送进参议院，一直被投资者视作制定减税法案可行的讯号，最大问题在于能多快地进行--是今年还是明年。

“市场已经高度预期特朗普将能够采取行动，尤其针对税改，”马萨诸塞州Commonwealth Financial投资总监Brad McMillan表示。

Eaton Vance股票投资总监Edward Perkin称，如果通过税改的日期“被推迟，还不算什么大问题，但倘若大家怀疑是否会通过，那就严重了”。

鉴于特朗普的政策计划迄今所获支持度不高，这会让国会山民主党人尤其是参议院民主党人进一步疏远的程度，则是另一个疑虑。

对于两党紧张关系是否会很快缓和，加州民主党资深参议员Dianne Feinstein的看法并不乐观。

“我对将这个存在深度分歧的国家团结起来的努力抱有希望，”Feinstein周三对路透表示，“问题在于人们的分歧非常严重。”

若科米事件削弱了特朗普与国会周旋的余地，实际上或可成为税改议案的催化剂，即该议案可能更像是国会共和党人的版本，而非完全按照特朗普的愿景。

NatWest Markets分析师表示，“特别调查或者是权力平衡的改变，可能会促使特朗普更急于签署”国会此前提出的税改计划。

当然也有人认为，特朗普的改革承诺最多就是一个遥远的希望。

道富环球投资管理(SSgA)(STT.N)首席投资策略师Michael Arone表示， “投资者意识到，财政政策计划被进一步推迟。”(完)