焦点：特朗普危机越演越烈 美司法部任命特别检察官展开独立调查

路透华盛顿5月17日 - 美国总统特朗普面临的压力周三进一步加剧，国会议员加强对他开除联邦调查局(FBI)局长科米及去年竞选期间疑与俄罗斯勾结进行的调查，司法部还任命了特别检察官展开独立调查，但特朗普态度依然强硬。

这一争议令华尔街投资者受到惊吓，但特朗普在康乃狄格州的演说中传达了“不让步、不退缩”的信息，他同时抱怨自己受到从来没有任何政治人物遭受过的不公平对待。

标普500指数与道琼工业指数创下9月来最大单日跌幅，因为随着政治争议的阴霾罩顶，投资者对减税与其他有利于企业政策的期望消退。

特朗普据称曾要求前FBI局长科米结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查，导致华府争议愈演越烈。外界质疑特朗普是否曾试图不当干预联邦调查。

国会委员会请求科米进行公开作证。科米上周被解除美国联邦调查局(FBI)局长职务以及随后爆出的一些消息触发了一场政治风波。

周二据一位看过科米所写备忘录的消息人士称，科米在备忘录中详细说明了特朗普在2月时对他说“我希望你能放过此事”的情况，指的是对弗林的调查。

特朗普的发言人斯派塞重申了白宫的立场，即报导“对事件发生情况的描述不实”。

科米的友人对路透表示，科米还就与特朗普打交道的情况写了其他备忘录，只是内容尚未披露。

“我认为我们需要尽早听听他对最近几天这些事情的公开回应，”美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)对华尔街日报表示。与此同时，参议院情报委员会、司法委员会以及众议院监督小组已要求科米作证。

“我认为他有必要在我们委员会就可能防碍司法的指控进行作证，”参议院司法委员会资深委员、共和党人士Lindsey Graham表示。

特朗普解雇科米时，FBI正在调查俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统选举，以及特朗普竞选活动与俄罗斯方面可能存在的联系。在另外一宗相关调查中，FBI也在审视弗林与俄罗斯的关系。

**战斗、战斗、战斗**

特朗普在美国海岸警卫队学院发表讲话时称，他当选总统并不是为了“服务华盛顿的媒体或特殊利益团体”。

“看看我最近受到的对待，特别是来自媒体的。历来从没有哪个政治家遭受过更差或更加不公的对待，这点我十分确信，”特朗普说。

他说，在面对不公对待时，“你必须努力战斗、战斗、战斗。绝对不要放弃。一切都会好的。”

斯派塞称，特朗普周三将与四名FBI局长人选面谈：FBI代理局长麦克比(Andrew McCabe)、前奥克拉荷马州州长基廷(Frank Keating)、前参议员李柏曼(Joseph Lieberman)以及前FBI高级官员Richard McFeely。

司法部已任命前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)已被任命为特别检察官，负责对“俄罗斯试图影响2016年总统选举结果，以及相关事件”的调查。

干涉联邦调查可能构成妨碍司法，并可能引来对特朗普的弹劾。

当记者问共和党众议员Justin Amash是否认为针对特朗普的这些指控将为发起弹劾奠定基础时，他表示：“如果这些指控是真的，那么答案是肯定的。不过在美国，人人都将获得公平的审判，包括总统或其他任何人。”

Amash是众议院共和党自由党团(Freedom Caucus)成员，他曾呼吁成立一个独立委员会开展调查。当被问到他是信任科米还是特朗普时，他回答道，“我想很显然我对科米有信心。”

倘若有更多共和党人开始讨论弹劾总统进而可能迫使其下台，这将具有重大意义，因为该党在国会两院都拥有多数席位。少数民主党人已提及弹劾问题。

**普京不以为意**

外界对特朗普的批评加剧，因周一有报导称其上周在白宫与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)等人会晤时，曾透露有关伊斯兰国的非常敏感的国家安全信息。

俄罗斯总统普京周三称，特朗普并未向拉夫罗夫透露任何机密。普京在俄罗斯召开的记者会上对此事不以为意，称如果能够有助于安抚美国议员的话，莫斯科准备交给他们一份这次会议的文字记录。

大多数共和党人曾表示，FBI当前针对俄罗斯问题的调查以及国会的调查已经足够。众议院议长莱恩(Paul Ryan)周三坚持这个立场，并向记者表示其仍对特朗普抱有信心。

“我们需要事实，”莱恩称，“显然有些人想要伤害总统。但我们有义务进行监督，无论执政的是哪个党。”(完)