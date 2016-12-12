特朗普称中国和其他国家在美国经济改善时贬值本币

路透路易斯安那州巴吞鲁日12月9日 - 美国总统当选人特朗普(Donald Trump)周五表示，中国和其他国家经常在美国经济改善时贬值本币，誓言将打击操纵汇率以及向美国市场倾销外国产品的行为。

“我们将重新谈判贸易协议，阻止倾销以及对我们国家意味着灾难的汇率操纵，”特朗普在巴吞鲁日的集会上表示，“每当我们的经济开始改善，中国和其他国家就让他们的货币贬值，我们不得不从头再来，这样不行，朋友们。”

中国人民币兑美元周五徘徊在6.9元人民币左右的八年半低点附近。为应对资本外流，中国央行一直抛售美元以防止人民币进一步下跌。中国央行周三公布，11月中国外汇储备减少690亿美元至约3.05万亿美元，连续第五个月下降。

特朗普一个月前赢得大选后美元和美债收益率大涨。也放大了人民币的跌势。

然而特朗普并未重申他的竞选承诺，即在1月20日上任后正式宣布中国为汇率操纵国。若美国财政部将中国列为汇率操纵国，将要求与中国政府就改善贸易条件进行磋商。

包括国际货币基金组织(IMF)经济学家在内的分析师认为，过去一年中国提振人民币的努力说明，中国政府不再人为地让人民币贬值，以确保中国出口商品的价格竞争力。(完)