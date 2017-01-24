民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
特朗普在白宫对记者表示，由华盛顿的非营利组织--公民责任和伦理组织(Citizens for Responsibility and Ethics)提起的诉讼“毫无法律依据”。
该组织称，特朗普与中国、印度甚至俄国的关系，使他“身陷利益冲突之中”，可能不知不觉中给国家带来潜在“威胁”。
该诉讼提出要阻止特朗普接受不当付款，称一项名为“酬金”的宪法条款禁止这种行为。
美国的民权组织预计将对特朗普提起一波诉讼，这是其中的一起。(完)
(编译 李春喜; 审校 艾茂林)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。