民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认

路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。

特朗普在白宫对记者表示，由华盛顿的非营利组织--公民责任和伦理组织(Citizens for Responsibility and Ethics)提起的诉讼“毫无法律依据”。

该组织称，特朗普与中国、印度甚至俄国的关系，使他“身陷利益冲突之中”，可能不知不觉中给国家带来潜在“威胁”。

该诉讼提出要阻止特朗普接受不当付款，称一项名为“酬金”的宪法条款禁止这种行为。

美国的民权组织预计将对特朗普提起一波诉讼，这是其中的一起。(完)