特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令

路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。

这项命令可能推翻前任奥巴马政府颁布的大西洋、太平洋和北冰洋水域钻探禁令。

“在这里生产能源，比由外国实体挟持这些能源要好，”美国内政部长辛克周四在有关这项行政命令的新闻会上向记者称。该行政令名为美国优先海上能源策略(America-First Offshore Energy Strategy)。

辛克表示，这项行政令将要求他检视和替换奥巴马政府的大陆架外缘五年油气开发计划。

该行政令还将逆转奥巴马将北极部分地区设为永久性钻探禁区的措施，并鼓励进行更多的地震勘测活动以确定哪些地区可能蕴含丰富的油气资源。(完)