投资焦点：欧洲多地将迎来选举 反体制力量逆袭风险令市场不安

路透伦敦11月14日 - 今年英国和美国的反体制选票已经两次撼动市场，投资人决心不再被打个措手不及。

2017年，荷兰、法国、德国的选民将举行选举，意大利和英国也有举行大选的可能，特朗普及英国退欧阵营获胜的结果，以及推动这些运动的政治情势，可能都会影响到这些欧洲选举。

意大利12月4日的修宪公投近在眼前，这将是欧洲情势的晴雨表。同一天，奥地利将重新举行总统选举，两名候选人中的一名来自极右派。

因此，也难怪在上周二美国大选后债市普跌局面之中，法国和意大利遭受的卖压最重，因为投资人已经在为这两国遭到反体制力量打击的可能做最坏打算。

评级最高的德国10年期公债收益率本周上涨了约17个基点，因投资者押注特朗普倡导的保护主义政策及增加政府支出将提高通胀率。

不过法国和意大利10年期公债收益率飙升近25个基点，投资者也消化政治风险更大的因素。法国公债收益率也或将录得2015年6月欧元区公债面临抛压高峰时以来的最大周线涨幅。

“英国出现了反建制的公投，还有美国也是这样，目前大家都在看欧元区，并且在想明年还有哪里会有选举？是的，还有法国，所以大家都在考虑那些或面临风险的国家，”ING资深利率策略师Martin Van Vliet说。

在法国的总统选举体系下，法国极右翼民族阵线主席勒庞赢得大选的机率很微小。不过民调显示在第一轮选举中，勒庞相较于其它参选人赢得了更多的支持。

不过考虑到在英国退欧公投和特朗普当选美国总统两件事上，市场都押错了方向，因此今后民调的走势也不会就被理所当然的认为是事实上就如此。

**民粹主义海啸**

投资者亦逐渐意识到这样一个事实：一场数月前似乎还难以想像的民粹主义海啸将可能对欧洲政治格局产生深远影响。

法国10年期公债收益率报0.72%，接近1月以来最高位。

法国较德国公债利差扩大至约44个基点，为2015年7月以来最阔，此为投资者越发不看好法国债券的一个迹象。

如图表 tmsnrt.rs/2fItTCG 所示，荷兰和意大利市场都出现类似走势。在这两个欧元区国家即将进行的选举中，传统秩序可能因民粹主义抬头而被打破。

政治气候偏离现状引发金融市场不稳定，感到不安的不只是债券投资者。

虽然对民粹主义崛起和欧洲保护主义政策的近期担忧，被争先恐后想搭上“通货再膨胀”交易这辆车的情绪盖过，但美银美林的数据显示，截至上周三的一周内，欧洲股市流出16.4亿美元。

一些分析师还称，汇市2016年的替罪羊--英镑反弹暗示市场对欧洲即将举行的各种选举的担忧在日益加剧。

“大家不再认为英退欧公投是那种结果很意外的投票，而可能是全球转向民粹主义投票趋势的开端，”三菱东京日联银行全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny说。

“那欧元下跌就应可看作是政治风险溢价在从英国转向欧洲的迹象。”

**关注意大利和奥地利**

除法国之外，欧元区第三大经济体--意大利也感觉到政治不确定性上升带来的压力。

特朗普在美国总统大选中意外胜出，可能让意大利总理伦齐(Matteo Renzi)更难赢得下个月的宪法改革公投。

伦齐已经表示，如果公投结果是拒绝改革，那么他将辞职。而过去两个月的民调全部显示，“拒绝”宪法改革的阵营领先。

在这种背景下，意大利举债成本周五升至逾一年最高水平。

意大利和西班牙10年期公债利差为45个基点，创2012年债务危机以来最阔水准。该指标是衡量政治风险的晴雨表。(完)