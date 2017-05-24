美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心

路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。

布伦南在特朗普1月就任之后才卸下CIA局长一职。他在国会听证会中还说，他曾在去年8月亲自致电俄罗斯国家联邦安全局(FSB)局长，警告后者称插手美国选举将伤害美俄关系。

另外，美国国家情报总监科茨则避谈有关华盛顿邮报的报导。该报导称特朗普曾要求科茨和国家安全局局长帮他粉碎有共谋证据存在的说法。科茨虽然避谈此事，但表示他确曾明确向特朗普政府表明，对情报讯息的“任何政治操弄”都是不适宜的。

布伦南与科茨的言论，使得特朗普所陷入的争议越演越烈。两周前，特朗普在联邦调查局(FBI)调查其选举团队与俄方可能有勾结的时候，突然解雇了FBI局长科米，引发巨大争议。

“我看到也注意到了俄罗斯官员与特朗普竞选团队人员进行接触和互动的信息和情报，”布伦南在众议院情报委员会作证时称。

他还称，自己无法明确地表示双方存在真实的共谋行为。

去年美国政府高层对特朗普竞选团队与莫斯科之间的可疑联系感到担忧，布伦南的证词是对此事的首次公开确认。

这也是目前为止对中情局当时想法最完整的解释。情报机构当时正在拼凑俄罗斯干预美国总统大选的证据。

“俄罗斯公然干预我国2016年总统大选进程，虽然我们强烈抗议且明确警告他们不要这么做，但他们还是做了，每个人都很清楚这一点，”布伦南表示。

共和党众议员Trey Gowdy问布伦南道：“你是否看到特朗普与俄罗斯政府人士勾结、合作和共谋的证据？”

“我看到的信息和情报值得让美国联邦调查局(FBI)进行调查，从而判断他们之间是否存在这样的合作或共谋，”布伦南回答称，但拒绝详述。(完)