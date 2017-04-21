美国总统特朗普周五将签署削减税负的行政令--白宫官员

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透华盛顿4月20日 - （增加白宫声明）
路透华盛顿4月20日 - 美国白宫一位官员周四称，美国总统特朗普将会在周五签署一项行政令和两份备忘录，行政令涉及调查和削减税负，备忘录则有关重新评估金融企业监管规定。
备忘录要求财长重新评估有序清算机构(Orderly Liquidation Authority)和金融稳定监管委员会(FSOC)，二者都是前总统奥巴马政府时期实施的多德-弗兰克法案的一部分。
声明称，行政令要求财长重新评估2016年发布的重大税收法规，以确定这些法规是否给美国纳税人施加了过度的财务负担，是否增加了不必要的复杂性，以及是否超出法定权限。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
(编译 许娜；审校 龚芳)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。