美国总统特朗普周五将签署削减税负的行政令--白宫官员

路透华盛顿4月20日 - （增加白宫声明）

路透华盛顿4月20日 - 美国白宫一位官员周四称，美国总统特朗普将会在周五签署一项行政令和两份备忘录，行政令涉及调查和削减税负，备忘录则有关重新评估金融企业监管规定。

备忘录要求财长重新评估有序清算机构(Orderly Liquidation Authority)和金融稳定监管委员会(FSOC)，二者都是前总统奥巴马政府时期实施的多德-弗兰克法案的一部分。

声明称，行政令要求财长重新评估2016年发布的重大税收法规，以确定这些法规是否给美国纳税人施加了过度的财务负担，是否增加了不必要的复杂性，以及是否超出法定权限。(完)

(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)