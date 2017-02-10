版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 10日 星期五 08:24 BJT

美国上诉法院支持暂停实施特朗普的穆斯林入境禁令

路透2月9日 - 美国一联邦上诉法院法官周四一致决定，支持暂停实施总统特朗普针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决。

华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐