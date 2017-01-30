特朗普颁布“禁穆令”后 多数美国企业保持沉默

路透纽约/波士顿1月30日 - 美国总统特朗普颁布禁止七个穆斯林国家的公民入境的行政令后，多数美国企业保持沉默，凸显出企业对反对政府政策十分敏感，担心可能遭致白宫的报复。

尽管苹果APPL.O、谷歌(GOOGL.O)和Facebook Inc(FB.O)等公司的领导人给员工发出电邮，谴责美国暂停接受难民计划，以及禁止七个穆斯林国家公民入境的作法。 但是，其它行业的企业领导人要么拒绝置评，要么以公司声明的方式回应，重申保持人员结构多元化的承诺。

回应方式的不同体现出大多数美国企业面临巨大压力，尽量避免公开与新政府发生冲突。

诸如飞机制造商波音(BA.N)，以及汽车制造商福特(F.N)和通用汽车(GM.N)等，目前正处在前途未卜的关键时刻，新政府即将作出的税务、贸易和监管方面的决定对企业未来的发展至关重要。

与此同时，华尔街公司也希望新政府能放松2007-08年金融危机后出台的部分监管，在一定程度上减弱执法力度。

到目前为止，高盛首席执行长布兰克梵是唯一一位公开发声，直接反对该项行政令的美国主要银行CEO。

花旗(C.N)、美国银行(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)的代表拒绝就特朗普的移民行政令置评。

富国银行(WFC.N)在一份声明中称，正在评估行政令将对员工和公司业务造成的影响。

包括执行长迪蒙在内的摩根大通(JPM.N)运营委员会向员工发出通知称，将与所有受影响的员工接触，称外部世界的多元化让美国变得强大。

耐克公司(Nike) (NKE.N)公司执行长Mark Parker表示，该公司不支持这项行政令。(完)