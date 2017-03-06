特朗普入境政策不确定性打击赴美旅游预订--报告

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透柏林3月6日 - 旅游分析公司ForwardKeys周一称，未来几个月赴美旅游需求趋于平缓，新的旅游规定的不确定性可能让旅客却步。年初时赴美旅游形势曾比较乐观。
ForwardKeys分析了全球主要订票系统每天1,600万份的航班预订信息。该公司还表示，美国与中东间的旅行往来受到的冲击尤其严重，此前美国总统特朗普针对七个穆斯林国家发布入境禁令。
“不确定性占据主导，总统的言论似乎让游客打消了去美国的念头，”ForwardKeys创始人Olivier Jager在一份声明中称。
ForwardKeys上月发布数据显示，入境禁令1月发布后的八天，赴美国际旅行下降了6.5%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”