特朗普入境政策不确定性打击赴美旅游预订--报告

路透柏林3月6日 - 旅游分析公司ForwardKeys周一称，未来几个月赴美旅游需求趋于平缓，新的旅游规定的不确定性可能让旅客却步。年初时赴美旅游形势曾比较乐观。

ForwardKeys分析了全球主要订票系统每天1,600万份的航班预订信息。该公司还表示，美国与中东间的旅行往来受到的冲击尤其严重，此前美国总统特朗普针对七个穆斯林国家发布入境禁令。

“不确定性占据主导，总统的言论似乎让游客打消了去美国的念头，”ForwardKeys创始人Olivier Jager在一份声明中称。

ForwardKeys上月发布数据显示，入境禁令1月发布后的八天，赴美国际旅行下降了6.5%。(完)