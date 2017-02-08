研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透柏林2月8日 - 一家旅行研究公司称，美国总统特朗普签署的针对七个国家公民的入境禁令，也令其他国家公民望而却步。
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
但在1月27日，即特朗普签署禁令当日，航班预订数量原本同比增幅是3.4%。
1月28日至2月4日入境禁令生效期间，预订入境美国航班的数量减少了6.5%，来自禁令所涉七个国家的预订数量大幅减少了80%，来自西欧的预订数量减少了13.6%。
而美国联邦法官宣布冻结禁令当日，来自伊朗的航班预订数量大增，2月3日和2月4日预订数量同比增五倍，多数预订的入境日期是2月5日和6日。
ForwardKeys执行长Olivier Jager称，未来将继续监测。
其他团体譬如联合国世界旅游组织亦警告称，美国相关限制措施可能影响到旅行需求。
研究公司欧睿的旅行项目经理Nadejda Popova称，特朗普最近导致形势模糊不清，对未来出入美国的旅行需求投下阴影。
Popova说：“新的行政令还可能影响到美国作为旅游目的地的形象，及人们关于美国未来对外国旅行者开放程度的观感。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。