研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求

路透柏林2月8日 - 一家旅行研究公司称，美国总统特朗普签署的针对七个国家公民的入境禁令，也令其他国家公民望而却步。

研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。

但在1月27日，即特朗普签署禁令当日，航班预订数量原本同比增幅是3.4%。

1月28日至2月4日入境禁令生效期间，预订入境美国航班的数量减少了6.5%，来自禁令所涉七个国家的预订数量大幅减少了80%，来自西欧的预订数量减少了13.6%。

而美国联邦法官宣布冻结禁令当日，来自伊朗的航班预订数量大增，2月3日和2月4日预订数量同比增五倍，多数预订的入境日期是2月5日和6日。

ForwardKeys执行长Olivier Jager称，未来将继续监测。

其他团体譬如联合国世界旅游组织亦警告称，美国相关限制措施可能影响到旅行需求。

研究公司欧睿的旅行项目经理Nadejda Popova称，特朗普最近导致形势模糊不清，对未来出入美国的旅行需求投下阴影。

Popova说：“新的行政令还可能影响到美国作为旅游目的地的形象，及人们关于美国未来对外国旅行者开放程度的观感。”（完）