日本财务省财务官称汇率由市场决定 没有被操纵

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月1日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周三称，汇率由市场决定，没有被操纵。此前美国总统特朗普对日本等贸易伙伴国的汇率政策开炮。
浅川雅嗣对记者称，日本货币政策完全以对抗通缩为目标。
美国总统特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。