日本财务省财务官称汇率由市场决定 没有被操纵

路透东京2月1日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周三称，汇率由市场决定，没有被操纵。此前美国总统特朗普对日本等贸易伙伴国的汇率政策开炮。

浅川雅嗣对记者称，日本货币政策完全以对抗通缩为目标。

美国总统特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。(完)