独家：日本制定在美创造就业和投资计划 为美日首脑峰会作准备

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京1月31日 - 据路透获悉的一份文件内容显示，日本政府正在与企业商讨在美创造就业的计划，为首相安倍晋三与美国总统特朗普会晤作准备。此次会谈的主要议题之一是汽车贸易。
安倍将于2月10日前往华盛顿与特朗普会谈，预计特朗普将会寻求在会上快速推进一项双边贸易协议。
名为“美日成长与就业计划”的文件初稿中，列出了包括基础设施在内的五个领域。文件中并未提及汽车贸易。这是特朗普重点关注的一个领域，他称之为“不公平”贸易，数十年前美国政府也提出过类似的抱怨。
文件中也未提及将创造就业岗位的具体数字，和投资的规模。不过，一位日本政府消息人士称，可能创造数十万个就业岗位。
文件还提到了购买美元计价“基础设施债券”的想法，以此作为日本参与特朗普承诺的升级美国基础设施行动的途径之一。
日本官员表示，仍在努力评估特朗普究竟想从日本得到些什么。除汽车贸易外，特朗普还指责日本、中国和墨西哥是美国贸易逆差的主要贡献国。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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