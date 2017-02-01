独家：日本制定在美创造就业和投资计划 为美日首脑峰会作准备

2017年1月23日，日本东京，一家外汇交易公司显示屏前的日本和美国国旗。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京1月31日 - 据路透获悉的一份文件内容显示，日本政府正在与企业商讨在美创造就业的计划，为首相安倍晋三与美国总统特朗普会晤作准备。此次会谈的主要议题之一是汽车贸易。

安倍将于2月10日前往华盛顿与特朗普会谈，预计特朗普将会寻求在会上快速推进一项双边贸易协议。

名为“美日成长与就业计划”的文件初稿中，列出了包括基础设施在内的五个领域。文件中并未提及汽车贸易。这是特朗普重点关注的一个领域，他称之为“不公平”贸易，数十年前美国政府也提出过类似的抱怨。

文件中也未提及将创造就业岗位的具体数字，和投资的规模。不过，一位日本政府消息人士称，可能创造数十万个就业岗位。

文件还提到了购买美元计价“基础设施债券”的想法，以此作为日本参与特朗普承诺的升级美国基础设施行动的途径之一。

日本官员表示，仍在努力评估特朗普究竟想从日本得到些什么。除汽车贸易外，特朗普还指责日本、中国和墨西哥是美国贸易逆差的主要贡献国。(完)