日本内阁官房长官称日本将向美国解释日央行政策目标不是操纵日圆汇率

路透东京2月1日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三称，日本将向美国解释，该国央行放松货币政策的目标是实现物价稳定，而不是操纵日圆汇率。

菅义伟在记者会上称，日本所实行的政策符合G7和G20协议。他还表示，日本将对单边汇市波动做出适当应对的立场不变。

此前美国总统特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。(完)