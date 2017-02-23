特朗普将向企业咨询创造就业之法 包括将业务外迁的企业

路透华盛顿2月22日 - 美国总统特朗普周四将向至少五家企业寻求创造就业岗位的建议，而这五家企业因向海外转移生产，目前正在进行大规模裁员。特朗普曾誓言要阻止美国制造业向海外流失。

根据路透检索的美国劳工部记录，卡特彼勒(CAT.N)、联合技术(UTX.N)、Dana(DAN.N)、3M(MMM.N)及通用电气(GE)(GE.N)正在向墨西哥、中国、印度及其他国家转移业务。

根据白宫，特朗普周四将与商界领袖代表会面，商讨如何帮助特朗普兑现增加工厂就业的承诺，当中就包括这五家企业的高管。

根据劳工部贸易调整协助（TAA）项目，受业务外移影响，这五家企业的大约2,300名员工会在未来两年内失去工作。

这些公司向路透证实上述裁员计划。还不清楚周四将参会的其他19位高管是否在向海外迁移岗位，因为TAA覆盖不了所有因全球化趋势而失业的工人。

与这些公司雇用的人数相比，裁掉的岗位只占很小一部分。比如，通用电气的财报显示，该公司在美国雇用12.5万名工人。

在竞选总统时，特朗普指责全球化是一场使低薪国家获利的零和游戏，使美国面临工厂废弃和工人失业等问题。他威胁要向把岗位迁移到海外的公司征税。

不过，参与特朗普这个工作小组的公司的经验表明，在为全球客户提供服务的背景下，现实情况要复杂得多。数位高管表示，即便他们把岗位迁移到其他国家，但也在美国创造新的就业岗位。

特朗普将会选择胡萝卜，还是大棒，目前还不得而知。(完)