墨西哥总统称寻求维持NAFTA框架下的无关税自由贸易

路透墨西哥城1月23日 - 墨西哥总统培尼亚周一称，在与美国新政府进行磋商时，他将致力于维持《北美自由贸易协定》(NAFTA)框架下的无关税贸易。

培尼亚称，在与美国新政府的谈判中，保护墨西哥人民和墨西哥的利益将是其首要任务，任何新的贸易协议必须包含提高墨西哥国内工人的薪酬。

他称，他将寻求保持NAFTA国家间无关税或配额的自由贸易，目标是增加墨西哥向美国和加拿大的出口。

墨西哥还将立即寻求与加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的国家达成自由贸易双边协议，培尼亚在墨西哥城参加一项活动时称。

根据白宫网站，美国总统特朗普想要重新谈判墨西哥、美国和加拿大之间达成的《北美自由贸易协定》,如果不能达成“公平的协议”，将撤出该协议。(完)