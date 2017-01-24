墨西哥总统称寻求维持NAFTA框架下的无关税自由贸易

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透墨西哥城1月23日 - 墨西哥总统培尼亚周一称，在与美国新政府进行磋商时，他将致力于维持《北美自由贸易协定》(NAFTA)框架下的无关税贸易。
培尼亚称，在与美国新政府的谈判中，保护墨西哥人民和墨西哥的利益将是其首要任务，任何新的贸易协议必须包含提高墨西哥国内工人的薪酬。
他称，他将寻求保持NAFTA国家间无关税或配额的自由贸易，目标是增加墨西哥向美国和加拿大的出口。
墨西哥还将立即寻求与加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的国家达成自由贸易双边协议，培尼亚在墨西哥城参加一项活动时称。
根据白宫网站，美国总统特朗普想要重新谈判墨西哥、美国和加拿大之间达成的《北美自由贸易协定》,如果不能达成“公平的协议”，将撤出该协议。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。