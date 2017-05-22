“通俄门”调查又传新消息 特朗普首次出访前再受打击

路透华盛顿5月19日 - 一些尴尬消息的泄露让美国总统特朗普周五又受打击。有消息称，在针对特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。

正值特朗普离开美国前往沙特，开始他上任后的首次出访，这些消息的曝出可能让局面继续混乱。自5月9日解雇联邦调查局(FBI)局长科米后，特朗普政府便麻烦不断。

华盛顿邮报援引了解情况的消息人士报导了利害关系人一事，但没有具体点明是特朗普的哪一位高级顾问，只说此人与特朗普关系密切，是四个月前进入白宫的一位共和党人。

美国执法机构使用“利害关系人”一词表示某人与刑事犯罪调查有关，但未被逮捕或正式起诉。此人可能正在合作或掌握对调查机构有用信息。

另据美国纽约时报报导，特朗普上周在白宫的一个会议上对俄罗斯官员称，开除科米减轻了总统因执法部门调查俄罗斯干预2016年美国总统大选而面临的“巨大压力”。

根据援引会议概要文件的纽约时报以及看到该文件的一位未具名的美国官员，特朗普称：“我刚炒了FBI局长的鱿鱼。他很疯狂，是真正的疯子。”

“我因为俄罗斯面临巨大压力，现在解除了。”

特朗普开除科米的第二天，在椭圆形办公室会见了俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)和俄罗斯驻华盛顿大使。科米负责俄罗斯干预美国大选的调查。

纽约时报称，这份文件基于源自椭圆形办公室内部的记录。路透没法立即核实该说法的准确性。(完)