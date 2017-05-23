焦点：美国前任国家安全顾问弗林拒绝参议院涉俄调查机构传唤

路透华盛顿5月22日 - 美国前任国家安全顾问弗林(Michael Flynn)周一拒绝接受参议院情报委员会的传唤。后者正在调查俄罗斯是否可能干预了2016年的美国大选。

根据弗林的委托律师发给情报委员会的一份信件，弗林引用美国宪法第五修正案中有关保护自己不得自证有罪的规定。路透获知了这封信件的内容。

这位退役中将是渉俄调查的一名关键证人。

弗林的委托律师没有回应多方的置评请求。

领导该委员会的共和党与民主党参议员Richard Burr和Mark Warner在一份声明中称，对弗林的决定感到失望，但将“积极寻求”他的证词。

美国国会正在对情报部门关于俄罗斯干预美国大选的报告、以及特朗普总统竞选团队与俄罗斯是否存在勾结的问题发起调查，情报委员会负责其中一项主要调查。俄罗斯不断否认这些指控，特朗普也否认他的竞选团队与俄罗斯勾结。

根据民主党议员得到的、周一披露了一部分的文件，弗林在2016年初寻求更新身家调查时，在他的国外关系方面明显误导了国防部的调查员。

据身家调查人员2016年3月14日出具的报告的摘录，弗林在接受更新调查过程中的访谈时表示，他所有以私人名义的出国都“由美国企业出资”。

美国众议院监管委员会之前披露的文件显示，实际上，弗林2015年12月的莫斯科之行是由Russia Today出资的，他当时出席了一个晚宴并坐在俄罗斯总统普京旁边。美国官员认为Russia Today是俄罗斯官方宣传部门。

周一披露的这份文件是最新一个揭示弗林是如何接受身家调查，并随后成为特朗普的国家安全顾问。弗林于2月被迫辞职，当时距离他上任还不足一个月。

该众议院委员会的重要民主党议员Elijah Cummings公布了这些摘录。

美国联合通讯社最先报导了弗林决定拒绝配合参议院情报委员会的传唤。

该委员会最初在4月28日的一封信中要求弗林提供文件，但弗林拒绝配合。之后，该委员会发出传票。

弗林的律师写信给该委员会回应道：“委员会要求弗林提供作为证供的文件的情况清楚表明，弗林不只有理由担心他提供的任何证词都可能被用来对付他自己。”

弗林的律师团队称，弗林拒绝传唤是因为，委员会拒绝了他5月8日在一封信件中的提议：“如果情况许可，包括保证不会遭到不公平的起诉，弗林将说明所有事实，并回答委员会的问题。我们声明，没有这样的保证，弗林将拒绝你们提出的面谈和提供文件的要求。”

目前还不清楚若弗林拒绝配合，该委员会将采取什么行动。(完)