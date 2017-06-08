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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 22:48 BJT

标题新闻：特朗普总统驳斥了科米书面证词中有关要求其放弃调查弗林及要求其效忠这两点－消息

科米为前联邦调查局局长 弗林为美国前国家安全顾问

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