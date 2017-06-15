（更正）美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查--华盛顿邮报

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路透华盛顿6月14日 - 华盛顿邮报周三援引匿名官员报道称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。

穆勒目前正在调查俄罗斯可能干涉2016年美国大选以及与特朗普阵营串谋一事。前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)上周对国会表示，他认为特朗普将他解职，是想阻碍FBI对俄罗斯干预美国大选的调查。

华盛顿邮报援引五位了解质询要求的人士称，美国国家情报总监科茨、国家安全局局长罗杰斯和前国家安全局副局长Richard Ledgett已经同意最早于本周接受穆勒的调查人员的质询。

华盛顿邮报称，据了解情况的人士，对特朗普妨碍司法的调查在科米5月9日遭解职数日后开始。

特朗普的法律团队周三迅速驳斥这篇报道。

“FBI泄露有关总统的信息，这让人无法接受、不可原谅，也是违法的，”特朗普法律团队的发言人Mark Corallo说。

穆勒团队的发言人不予置评。

几位法律专家表示，科米上周作证称，特朗普要求他效忠，并要他停止调查前国家安全顾问弗林，这可能支持对特朗普妨碍司法的指控。(完)