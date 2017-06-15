（更正）美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查--华盛顿邮报

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
（更正以修正标题错字。）
路透华盛顿6月14日 - 华盛顿邮报周三援引匿名官员报道称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。
穆勒目前正在调查俄罗斯可能干涉2016年美国大选以及与特朗普阵营串谋一事。前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)上周对国会表示，他认为特朗普将他解职，是想阻碍FBI对俄罗斯干预美国大选的调查。
华盛顿邮报援引五位了解质询要求的人士称，美国国家情报总监科茨、国家安全局局长罗杰斯和前国家安全局副局长Richard Ledgett已经同意最早于本周接受穆勒的调查人员的质询。
华盛顿邮报称，据了解情况的人士，对特朗普妨碍司法的调查在科米5月9日遭解职数日后开始。
特朗普的法律团队周三迅速驳斥这篇报道。
“FBI泄露有关总统的信息，这让人无法接受、不可原谅，也是违法的，”特朗普法律团队的发言人Mark Corallo说。
穆勒团队的发言人不予置评。
几位法律专家表示，科米上周作证称，特朗普要求他效忠，并要他停止调查前国家安全顾问弗林，这可能支持对特朗普妨碍司法的指控。(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 王兴亚/徐文焰)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。