普京否认握有任何对特朗普不利的信息

路透华盛顿6月4日 - 俄罗斯总统普京周日接受电视采访时，强烈否认他握有美国总统特朗普的任何不雅材料。

当被问到他是否握有任何对特朗普不利的信息时，普京在NBC新闻的“梅根·凯丽周日晚间秀”(Sunday Night with Megyn Kelly)节目中回答道，“嗯，这只不过又是在胡说八道”。(完)