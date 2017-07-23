综述：白宫发言人斯派塞辞职 特朗普寻求挽回形象

路透华盛顿7月21日 - 美国总统特朗普领导圈子内部剧变不断，周五白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)辞职，结束了短暂而喧闹的任期。这段职业生涯让他家喻户晓，同时也沦为午夜电视讽刺节目的笑柄。

虽然此事不算意外，但斯派塞的离去仍比较突然，与此同时特朗普的媒体和法律事务团队也正遭遇诸多变故，另外，针对他的竞选班子是否与俄罗斯插手2016年美国大选有关联的调查正在扩大范围。

上任六个月却尚未在立法方面取得任何重大突破，特朗普对部分亲随进行了调整，与斯派塞分道扬镳，此前他任命斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)担任新任白宫通讯联络主任。上月初原通讯联络主任Mike Dubke辞职后，斯派塞在新闻秘书外兼任了通讯联络主任一职。

一位与白宫接近的共和党人士对路透表示，特朗普周四选定由53岁的前高盛银行家斯卡拉穆奇担任媒体事务负责人，并在周五上午会见他，正式向他发出工作邀约。

根据听取过关于下一步发展的白宫官员说，斯派塞被告知斯卡拉穆奇的任命消息，而且特朗普挽留斯派塞留任。但斯派塞表示，他不想在被告知的环境下继续工作而提出了辞职。

一位接近白宫的消息人士称，特朗普希望斯派塞担任新闻秘书并且担任多数通讯联络主任的工作，“斯卡拉穆奇只是获得形式上的头衔，没有职责。这是实际面临的挑战”。

斯卡拉穆奇在午后媒体会面时任命桑德斯担任新的新闻秘书，桑德斯以前曾是斯派塞的助理。

绰号“揩油者”(Mooch)的斯卡拉穆奇毕业于哈弗法学院，从高盛离职后曾创建一档对冲基金，后来将其出售并加入特朗普政府。

女演员Melissa McCarthy在电视节目“周六夜现场”("Saturday Night Live")中戏谑地模仿斯派塞与记者之间的交锋。

“我代表美国政府和美国人民感谢斯派塞所做的工作，”特朗普在声明中称。“我祝福他在追寻新机遇的旅程中继续获得成功。看看他的电视收视率就知道了。”

斯派塞还将工作到8月底。

斯派塞首次以白宫发言人身份出现在公众视野就引发争议并抨击媒体，当时他表示有关总统特朗普1月20日就职典礼参加人数的报导不实。

“这是有史以来就职典礼观礼人数最多的一次，无论是从亲临现场的人数，还是从全球观看人数来说，”他表示。但这番言论很快遭到外界嘲笑。

周五，斯派塞在推文中写道，“很荣幸为@POTUS、@realDonaldTrump以及这个令人赞叹的国家工作。我将继续工作到8月底。”(完)