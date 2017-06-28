美国官员称总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项（更新版）

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路透华盛顿6月27日 - 三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。

这三位官员称，特朗普对中国失去了耐心，正在评估一系列选项，包括对钢铁进口加征关税等；美国商务部长罗斯之前已表示，他正在考虑将前述措施作为美国钢铁行业国家安全研究的一部分。

特朗普是否确实会采取行动仍不得而知。

官员称，在未来如何对待中国方面尚未达成一致意见，他们未说明正在研究哪些其它选项。一名高官称，本周料无定案。

“此事的指导方针是，他要保护美国工业和美国工人，”其中一名美国官员说道，所指的是特朗普在2016年大选时承诺，对中国的贸易采取强硬立场。

该名官员称，对于朝鲜，特朗普“觉得他给了中国发挥影响的机会”，但尚未看到满意的结果。

“他们做的很少，不多，”该官员称。“如果他得不到他在此事上想要的结果，那么他就需要推进有关贸易和朝鲜的更广泛计划。”

一名官员称，上周四美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)和特朗普的高级顾问库什纳(Jared Kushner)与中国国务委员杨洁篪会晤时，特朗普也有出席。

据两名熟知此次会议的人士称，中国在朝鲜问题上未能取得进展，是讨论的议题之一。北京方面的官员未回覆有关此次会议的置评请求。(完)