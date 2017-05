美国商务部长称特朗普政府可能将采取更多贸易行动--WSJ

路透华盛顿4月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二接受华尔街日报采访时称,特朗普政府或将采取贸易行动保护本国半导体业、造船业和铝业,他提到国家安全担忧。

华尔街日报报导,罗斯表示,根据1962年贸易扩大法案第232条(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962)的法规,这些行业可能都属于受保护范围。该法规允许总统出于国家安全考量而对进口产品施加限制,曾被用于启动一项对钢铁进口的调查。

上周,总统特朗普针对中国等向美国市场出口廉价钢铁产品的经济体启动一项贸易调查,提升了征收新关税的可能。

报导还称,罗斯表示,北美自由贸易协定的重新谈判应会在2017年底前完成。他向该报称,如果与墨西哥和加拿大的谈判时间远远超过12月,那么就很难获得墨西哥的批准。

华尔街日报报导,罗斯还指出,特朗普政府正在考虑重启与欧盟和中国的双边贸易谈判,并称美国可能会重新开始与韩国的双边协议。奥巴马政府启动了与欧盟和中国的双边贸易谈判,但未完成。(完)