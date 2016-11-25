WTO总干事称没迹象显示特朗普想让美国退出WTO

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透日内瓦11月24日 - 世界贸易组织 (WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周四表示，没有迹象显示美国总统当选人特朗普想要让美国退出WTO。
“我认为目前我们必须做的是，为会谈做好准备，”阿泽维多对记者说，并称他相信美国在重振全球贸易增长方面将是一个很重要的合作伙伴。
特朗普在竞选期间曾暗示，如果WTO不让他将美国的贸易条件重新谈判到令他满意的程度，美国可能退出WTO。
“我没从任何人那里得到会发生这种情况的任何暗示，”阿泽维多表示，他并称尚未与特朗普谈过，但已经准备好这么做。
阿泽维多表示，如果美国退出地区贸易协议，WTO也仍将继续正常运行。
他还称，就算美国退出北美自由贸易协定或跨太平洋伙伴关系协定(TPP)等现有或新的地区贸易协议，自由贸易也未必受到损害，地区贸易协议经常失败或重新谈判。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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