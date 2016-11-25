WTO总干事称没迹象显示特朗普想让美国退出WTO

路透日内瓦11月24日 - 世界贸易组织 (WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周四表示，没有迹象显示美国总统当选人特朗普想要让美国退出WTO。

“我认为目前我们必须做的是，为会谈做好准备，”阿泽维多对记者说，并称他相信美国在重振全球贸易增长方面将是一个很重要的合作伙伴。

特朗普在竞选期间曾暗示，如果WTO不让他将美国的贸易条件重新谈判到令他满意的程度，美国可能退出WTO。

“我没从任何人那里得到会发生这种情况的任何暗示，”阿泽维多表示，他并称尚未与特朗普谈过，但已经准备好这么做。

阿泽维多表示，如果美国退出地区贸易协议，WTO也仍将继续正常运行。

他还称，就算美国退出北美自由贸易协定或跨太平洋伙伴关系协定(TPP)等现有或新的地区贸易协议，自由贸易也未必受到损害，地区贸易协议经常失败或重新谈判。(完)