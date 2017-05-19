特朗普否认要求科米停止调查 亦称未与俄罗斯勾结

路透华盛顿5月18日 - 美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。

此前据路透和其他媒体的报导，科米写的一份备忘录声称，特朗普2月要求停止对弗林及与俄罗斯关系的调查。特朗普在5月9日开除了科米。

当被问到他是否曾“以任何方式或形式”要求科米停止调查时，特朗普在白宫举行的新闻会上回答道，“没有。没有。下一个问题。”

在晨间发表的推文及稍后举办的新闻会上，特朗普指称对他进行弹劾的呼吁是“荒谬的”，表明自己没有做过任何会遭到刑事指控的事情。

“这件事完全就是一次政治迫害，我自己及我的竞选团队肯定不存在与俄罗斯勾结的行为。”他在新闻会上称。

美国司法部副部长罗森斯坦(Rod Rosenstein)任命前FBI局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，特朗普在稍早发表的推文中对此事大加抨击。罗森斯坦是特朗普自己任命的官员。

“(希拉里)克林顿竞选和奥巴马政府执政期间发生了那么多非法行为，却从未指派过特别检察官！”特朗普在周四早晨写道。(完)