特朗普否认要求科米停止调查 亦称未与俄罗斯勾结

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透华盛顿5月18日 - 美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。
此前据路透和其他媒体的报导，科米写的一份备忘录声称，特朗普2月要求停止对弗林及与俄罗斯关系的调查。特朗普在5月9日开除了科米。
当被问到他是否曾“以任何方式或形式”要求科米停止调查时，特朗普在白宫举行的新闻会上回答道，“没有。没有。下一个问题。”
在晨间发表的推文及稍后举办的新闻会上，特朗普指称对他进行弹劾的呼吁是“荒谬的”，表明自己没有做过任何会遭到刑事指控的事情。
“这件事完全就是一次政治迫害，我自己及我的竞选团队肯定不存在与俄罗斯勾结的行为。”他在新闻会上称。
美国司法部副部长罗森斯坦(Rod Rosenstein)任命前FBI局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，特朗普在稍早发表的推文中对此事大加抨击。罗森斯坦是特朗普自己任命的官员。
“(希拉里)克林顿竞选和奥巴马政府执政期间发生了那么多非法行为，却从未指派过特别检察官！”特朗普在周四早晨写道。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。