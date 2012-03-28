特写：日本海啸余波尚在 加拿大惊现日本“鬼船”

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透西雅图3月26日电（记者 Bill Rigby）---加拿大西海岸漂流的一艘空的日本渔船，可能预示着150万吨去年3月日本海啸所产生的残骸即将涌入北美。
美国国家海洋和大气管理局（NOAA）称，包括冰箱、洗衣机、电视、屋顶和渔网等来自日本沿海地区的海啸残骸正在太平洋上向东漂流，到岸的时间可能比预计的早。
NOAA海洋废弃物项目负责人Nancy Wallace称：“估计密度较小的物品漂过太平洋的时间可能比我们原本预想的要短，可能差不多现在就要到岸了。”该项目此前曾预计，日本海啸残骸最早於2013年出现在北美海岸。
3月20日，加拿大运输部在夏洛特皇后群岛以南150海里处发现了一艘空的日本渔船。
加拿大宣布该船对航运构成威胁，但是并未表明将如何处理。加拿大海岸警卫队称，只有当该船燃料泄漏时才会采取行动，但这种情况不太可能发生。
这艘“鬼船”是日本海啸残骸正漂往美国的首个主要证据。
“这印证了日本海啸残骸将在北美西海岸登陆，不过残骸有多少及其具体情况仍不确定，”Ocean Conservancy专家Nicholas Mallos表示。
NOAA原本预计残骸今年冬天到达夏威夷群岛北部，明年缓慢移至阿拉斯加、加拿大和美国西海岸。不过这些预测在海啸发生後不久做出，洋流及风向模型历史数据有限，现在看来并不准确。
Wallace指出，残骸已经越过夏威夷群岛最北部，到达美洲海岸的时间将早于预期。NOAA正在根据新的资料修正其预估，包括对近期漏油的分析以及风力如何对一些物品产生更大影响。
“现在，我们希望新模型得到同行专家的认可，”Wallace说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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