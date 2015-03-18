日本2011年大海啸残骸仍在美国海岸附近漂滞

路透西雅图3月18日 （记者 Victoria Cavaliere） - 一名专家周二称，日本2011大地震和海啸后的残骸在未来三年里将陆续漂上美国北部海岸。这些仍然漂浮在太平洋的残骸无所不包，有冰箱、木头，还有运动球类。

日本2011大地震四年后，仍有约100万吨残骸漂滞在太平洋上。当年的9.0大地震引发海啸巨浪，摧毁本州岛太平洋沿岸广大地区，近两万人丧生。

俄勒冈大学的俄勒冈海洋基金（Oregon Sea Grant）由美国国家海洋和大气管理局出资，正与日本鸟取大学的研究人员合作对海啸残骸进行监控。

美国和日本专家称，海啸发生时估计有500万吨残骸冲入太平洋。汽车、建材、船只和船坞，各种残骸都有，其中约70%迅速沉入海底。

但俄勒冈海洋基金水生入侵生物专家Sam Chan称，有浮力的残骸最终卷入太平洋洋流，自此便徘徊于美国海岸附近，覆盖了从加州到阿拉斯加的广大区域，最近的残骸约离岸25英里（40公里）。

“海啸残骸飘向北美太平洋海岸时，通常会在海上滞留几个月，有时候是一年，”他说道。“只有当地发生风暴或者季节变化时，残骸才会漂上岸。”

过去一年里，气温较高，大的风暴较少，大部分海啸残骸因此没有被冲上岸，但波浪和其他海洋条件很可能会将更多残骸送往美国西海岸海滩。

日本团队已放出70个吃水高度各不相同的电池驱动追踪装置，模拟不同残骸的运行轨迹，以了解海啸残骸在太平洋中聚集的位置。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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