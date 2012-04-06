美国决定击沉日本海啸“鬼船”

2012年4月5日，漂流到阿拉斯加沿海的日本“鬼船”被美国海岸警卫队炮火击中后起火。 REUTERS/U.S. Coast Guard/Handout

路透阿拉斯加4月5日电---美国海岸警卫队周四向一艘漂流到阿拉斯加沿海的日本废弃渔船开火，希望将其击沉，消除对海上航行构成的隐患。

这艘渔船的日本船东表示，不打算挽回这艘船。

日本政府估计，去年袭击日本的海啸，导致150万吨海啸残骸在海上漂流。这艘被媒体称为“鬼船”的渔船就是其中一部分。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）发言人谢尔曼（Ben Sherman）称，NOAA和其他机构的专家认定，要防止这艘船燃油造成隐患，最好的办法就是击沉它。他说：“他们预计，燃油会很快消散或挥发。”

估计海啸残骸抵达美国海岸的高峰期要到2013年或更晚才会到来，但有些残骸已经抵达。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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