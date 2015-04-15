美国西海岸民众遇海啸时可步行逃生--研究

路透西雅图4月14日（记者 Victoria Cavaliere） - 研究人员周二称，只要做好准备快速走到地势较高的地方，从北加州至华盛顿州这些生活在美国太平洋沿岸地区的成千上万民众就能从强大的海啸中幸免于难。

科学家称，在长达1,000公里的太平洋西北沿岸地区生活着大约9.5万民众，这一地区被认为很容易受到近海地震引发的海啸袭击。

一支评估相关风险的研究小组发现，在地震与海啸之间的几分钟内，很多地区的民众只需通过步行就能脱离危险。这项研究发表在《美国国家科学院院刊》（PNAS）上。

“我们在几个城镇发现，快速转移能产生生死之别，”该研究主要作者、美国地质调查局（USGS）地理学家伍德（Nathan Wood）说。

研究称，北加州、俄勒冈州及华盛顿州有49个市、7个保留地及17个县，受到卡斯卡迪亚俯冲带地震所引发海啸的直接威胁。

由于在发生地震的情况下开车转移几乎不太可能，因此该研究的重点放在带领人们步行到安全地点或地势较高的地方。

研究还发现，这些沿海地区的大多数民众应有充足的时间撤离，如果人们意识到危险并逃生，就能到达地势高的地方。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。