美国从土耳其南部撤出军事及外交人员家属

路透华盛顿3月29日 - 奥巴马政府周二命令驻土耳其南部部分地区的美国军事及外交人员家属撤离，并警告美国公民不要前往该地区旅行。

五角大楼称，670名军人家属将受此影响，离开包括因吉尔利克（Incirlik）空军基地在内的土耳其南部。

美国国务院称，会有少量外交人员家属受到影响，但没有给出人数。五角大楼表示，在安卡拉和伊斯坦布尔的100名军人家属因为当地的安全措施而不受影响。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，做出这一决定是经过了几周的考虑，并不是因为任何特定的威胁的结果，也与土耳其高官本周对华盛顿的访问无关。

美国国务卿克里和土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）周一举行了会晤。国务院发言人柯比称，克里与恰武什奥卢在会晤中讨论了这份安全公告。土耳其总统埃尔多安预计将会出席本周晚些时候在华盛顿举行的核安全峰会。

美军欧洲司令部称，已下令驻扎在土耳其南部因吉尔利克空军基地所在的阿达纳省的军人家属撤离，同时伊兹密尔省和穆拉省的军人家属也被告知撤离。

美军欧洲司令部司令菲利普·布里德洛夫上将（Philip M. Breedlove）在声明中称：“我们明白这是打扰军人家属，但是我们必须保证他们的安全，并确保部队战斗力以支持土耳其盟友打击恐怖主义。”

声明还称，这并不表明要永久结束军人家属在土耳其南部军队设施的存在。

美国国务院称，已下令美国驻阿达纳领事馆的政府工作人员家属撤离。伊兹密尔省和穆拉省的美国政府员工家属也被要求撤离。

美国国务院还发布了声明，提醒美国公民谨慎前往土耳其东南部旅行。

美国国务院还警告称土耳其各地的恐怖主义组织的威胁日益增加。（完）