印度渔民称美国舰艇开枪射击前未发出警告

路透迪拜7月17日电（记者 Amena Bakr）---美国海军一艘舰艇在阿联酋附近海域向一艘渔船开火，美方的说法是这艘渔船不顾警告继续靠近才招致舰艇开火的，但从枪火下幸存的印度渔民却驳斥了这一说法。

美国燃料补给舰USNS Rappahannock周一朝这艘渔船开火，造成一名印度人死亡，其他三人受伤。美国海军第五舰队称，这艘渔船快速靠近，对他们的再三警告置之不理。

此事表明海湾水域局势颇有剑拔弩张之势。美国正增加其在该地区的军事力量，以向伊朗核项目施压。

受伤住院的渔民周二称，他们在美国舰艇开火前并没有收到警告，他们的渔船曾试图避免与美国舰艇接触。

“我们压根就没有收到警告，我们加速试图绕开他们（美国舰艇），然後就突然遭到射击，”28岁的Muthu Muniraj在医院对路透说，他的腿部被枪射中。

“我们知道警示标志和声音，但这些都没有；事情突然就发生了，我的朋友被杀，他没了。我无法理解这一切。”

美国海军第五舰队发言人Greg Raelson被问及是否确认船只是艘渔船从而使得海军所称的威胁不太可能时称，内部调查尚未结束。

渔船上的其他船员称，他们的船只是在从Jebel Ali港附近水域捕鱼返回时遭到袭击的。这艘渔船上共有六名印度船员和两名阿联酋船员。

“我们捕鱼返回时，他们开始朝我们射击，子弹如暴雨般落下，”35岁的Muthu Kannan说，他的腹部有一处枪伤，小腿上亦有伤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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