伊朗外交部称外国军队威胁地区安全

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透迪拜7月17日电---美国军舰近日在阿联酋附近海域对驶向自己的渔船开火，伊朗周二对这一行为提出批评，称该事件表明外国军队威胁地区安全。
美国补给舰USNS Rappahannock周一向一艘小型渔船开火，导致一名印度人死亡，三人受伤。美国官员称，该渔船不理会美国军舰反复发出的停止接近警告。
“我们屡次强调外国军队的存在威胁地区安全，”伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast在国家电视台转播的新闻发布会上表示。
“区域内国家互相帮助才是提供安全保障的最佳途径。如果他们齐心协力，凭他们的防御能力，根本不需要外国军队的存在。不稳定的地方总能看到外国军队的身影。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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