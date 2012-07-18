伊朗外交部称外国军队威胁地区安全

路透迪拜7月17日电---美国军舰近日在阿联酋附近海域对驶向自己的渔船开火，伊朗周二对这一行为提出批评，称该事件表明外国军队威胁地区安全。

美国补给舰USNS Rappahannock周一向一艘小型渔船开火，导致一名印度人死亡，三人受伤。美国官员称，该渔船不理会美国军舰反复发出的停止接近警告。

“我们屡次强调外国军队的存在威胁地区安全，”伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast在国家电视台转播的新闻发布会上表示。

“区域内国家互相帮助才是提供安全保障的最佳途径。如果他们齐心协力，凭他们的防御能力，根本不需要外国军队的存在。不稳定的地方总能看到外国军队的身影。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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