美国监管机构将调查瑞银集团及德意志银行快速交易平台

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透法兰克福/苏黎世7月29日 - 德国德意志银行(DBKGn.DE)及瑞士瑞银集团UBSN.VX表示，美国多个监管机构对其进行调查，以了解由经纪商经营的证券交易所是否让高频交易商享有不公平优势。
两家投资银行业者周二指出，他们正配合调查，而他们也正面临违反美国证券法的集体诉讼，指称他们允许高频交易商牺牲养老基金及保险公司等机构投资人的权益以获利。
瑞银集团在第二季财报中表示，其正对美国当局针对该公司“黑池交易”调查做出回应。
同样在周二公布财报的德意志银行表示，已接获一些监管机构请求，要求提供高频交易相关资料，但该行并未提及细节。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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