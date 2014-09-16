美国称尊重苏格兰公投结果 希望英国仍统一

路透华盛顿9月15日 - 白宫周一对苏格兰独立公投进行了谨慎评论，称美国会尊重公投结果，但希望英国继续“强大、繁荣和团结”。

苏格兰将于周四进行独立公投。很多专家称，如果苏格兰独立需单独组建军队，美国希望避免因此对北约防御所带来的影响。

苏格兰如果独立，是否会被纳入北约也不可预知，因为其他成员国可能排斥苏格兰，特别是担忧自身分裂的西班牙等国家。

美国总统奥巴马的发言人Josh Earnest评论苏格兰独立前景时措辞谨慎。

“这个决定应由苏格兰人民作出。我们当然尊重每个苏格兰人作出决定的权利。但就像总统所说的那样，我们愿意看到英国继续强大、繁荣和团结，继续是强有力的伙伴。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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