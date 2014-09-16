美国称尊重苏格兰公投结果 希望英国仍统一

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿9月15日 - 白宫周一对苏格兰独立公投进行了谨慎评论，称美国会尊重公投结果，但希望英国继续“强大、繁荣和团结”。
苏格兰将于周四进行独立公投。很多专家称，如果苏格兰独立需单独组建军队，美国希望避免因此对北约防御所带来的影响。
苏格兰如果独立，是否会被纳入北约也不可预知，因为其他成员国可能排斥苏格兰，特别是担忧自身分裂的西班牙等国家。
美国总统奥巴马的发言人Josh Earnest评论苏格兰独立前景时措辞谨慎。
“这个决定应由苏格兰人民作出。我们当然尊重每个苏格兰人作出决定的权利。但就像总统所说的那样，我们愿意看到英国继续强大、繁荣和团结，继续是强有力的伙伴。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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