美国援助乌克兰议案推迟投票

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿3月13日 -美国参议院最早要到本月稍晚才能投票表决援助乌克兰的议案，此前两党对国际货币基金组织(IMF)改革问题争论不休，导致该议案迟迟无法获得通过。
参议院外交委员会周三通过一项议案，内容包括IMF改革、为乌克兰提供贷款担保、对俄罗斯和乌克兰人进行制裁，以及为乌克兰新政府提供经济援助。
但该议案周四未能在参议院取得进展，因之前共和党人反对将IMF条款包括在内。
参议院周四未能考量该项议案，意味着要等到3月24日以后才能投票，因为国会将从周五开始休会。预计参议院将会批准该议案，但还需要共和党主导的众议院通过才能立法，而议案在众议院料将面临激战。(完)
(编译 朱晓军；审校 龚芳)
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