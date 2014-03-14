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时事要闻 | 2014年 3月 14日 星期五 10:43 BJT

美国援助乌克兰议案推迟投票

路透华盛顿3月13日 -美国参议院最早要到本月稍晚才能投票表决援助乌克兰的议案，此前两党对国际货币基金组织(IMF)改革问题争论不休，导致该议案迟迟无法获得通过。

参议院外交委员会周三通过一项议案，内容包括IMF改革、为乌克兰提供贷款担保、对俄罗斯和乌克兰人进行制裁，以及为乌克兰新政府提供经济援助。

但该议案周四未能在参议院取得进展，因之前共和党人反对将IMF条款包括在内。

参议院周四未能考量该项议案，意味着要等到3月24日以后才能投票，因为国会将从周五开始休会。预计参议院将会批准该议案，但还需要共和党主导的众议院通过才能立法，而议案在众议院料将面临激战。(完)

(编译 朱晓军；审校 龚芳)

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