美国上周初请失业金人数下降 2014年裁员人数为17年来最低

焦点：澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变 担心缓慢的薪资增长
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
路透华盛顿1月8日 - 美国最新一周初请失业金人数下跌，12月裁员人数骤降，显示就业市场正不断改善。
尽管全球经济步履蹒跚，但周四的报告支持今年美国经济增速的观点，消费者支出上升推动美国经济增长。
“就业市场状况继续改善，支持消费者支出，且为良性的经济循环作出贡献，”Plante Moran Financial Advisors首席投资长Jim Baird说。
美国劳工部公布，1月3日止当周美国初请失业金人数下降4,000人，至经季节调整的29.4万人。
尽管初请失业金人数略多于分析师预估的29.0万人，但下降趋势继续反映就业市场正稳步改善。以目前水平来看，初请失业金人数可能没有很多空间进一步下跌。
“一周初请失业金人数过去20年从未跌到28-29万人区间以下，反映出即使在经济最好时期，裁员是企业成长/营运周期的自然一部份的事实，”Millar Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis说。
美国一周初请失业金人数四周均值为29.1万人，连续第17周低于关键的30万关口。初请失业金人数四周均值是能更好的反映就业市场趋势的指标，它消除了周与周之间的波动性。
数据扶助美股连续第二日上涨，美国公债价格下跌。美元兑欧元攀升至九年高位，因预计欧洲央行可能很快出台货币刺激计划以遏止欧元区滑入通缩。
**2014年裁员人数下降**
就业市场不断增强可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)向升息更靠近一步。美联储自2008年12月以来一直保持近零利率。
全球外包顾问公司Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，12月美国企业公布的裁员人数下降9.2%。
在2014年全年，企业公布裁员人数总计483,171人，较2013年下降5%，且为1997年来最低。
“对求职者来说，这是好消息，他们在2015年不但会找到更多就业机会，而且当他们在新的职位工作时，将享受到更好的职位保障，”Challenger, Gray & Christmas执行长John A. Challenger说。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国12月民间就业人数增加，且是连续第二个月强劲增长。
周五出炉的12月美国非农就业岗位料增加24万个，11月大幅增加32.1万个。如果12月非农就业岗位数据符合预期，将是连续第11个月增幅在20万个以上，为1994年来最长的强劲增长势头。
2014年全年美国就业增幅料为1999年来最大。12月失业率料将下滑0.1个百分点，至5.7%，为2008年6月来最低水平。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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