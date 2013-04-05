美国上周初请失业金人数触及四个月高点

* 上周初请失业金人数上升2.8万人

* 四周变化均值为增加1.125万人

* 报告暗示劳动市场状况有所走软

路透华盛顿4月4日 - 上周美国初请失业金人数触及四个月高点，这是显示劳动市场复苏势头在3月有所减弱的最新迹象。

美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数上升2.8万人，经季节调整后增至38.5万人，这是去年11月以来的最高水平。

分析师先前的预期是降至35万人。分析师表示，虽然数据上升有复活节假期因素的影响，但就业增长速度无疑有所放缓。

“我们都知道，成长势头已经放缓，就业已经放缓。问题是放缓程度有多大？”纽约道明证券(TD Securities)的资深分析师Millan Mulraine表示。

美国政府周五将公布市场密切关注的3月就业报告，届时将会给出这个问题的答案。

路透调查的分析师预估上月非农就业增长20万个，失业率料保持在四年低位7.7%。2月就业增幅为23.6万个。

但是，继周三的报告显示3月民间部门就业增幅为五个月最小之后，3月非农就业数据逊于预期的可能性很高。

高盛估计，上月就业增长17.5万个，指称3月劳动市场指标的基调走软。

“政府支出削减可能延缓3月非农就业增长，而且非农就业最近几个月超过了劳动市场总体指标的改善速度，”高盛分析师Sven Jari Stehn表示。

上周初请失业金人数四周移动均值上升1.125万人，至35.425万人。该指标能更好地反映劳动市场的趋势。

初请失业金数据压制了美国股市涨幅。日本央行推出积极的货币宽松政策，提振了美股人气。日本央行承诺，将在不到两年的时候间向经济挹注大约１.4万亿美元。

美元兑日圆录得2008年末以来的最大单日百分比涨幅，美国政府公债价格上涨。

**动能减缓**

劳动市场是美联储货币政策的关键。本月美联储称将维持每月850亿美元的抵押贷款债券和公债购买，以维持低利率，促进就业加快增长。

超宽松政策立场应抵消华府撙节对经济的部分拖累。本周的数据显示，在第一季结束时，政府削减预算令经济失去一些动能。

“迹象显示今年第二季经济将再次放缓，因欧洲经济疲软，华府强制削减支出将产生更大影响，”三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey称。

Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，尽管劳动市场状况有趋软迹象，但裁员速度仍然受控。3月美国企业计划裁员数减少11%。

请领失业金人数还显示，截至3月23日当周续请失业金人数减少8,000人，至306万人。(完)

(编译 张涛/王丽鑫； 审校 李爽/戴素萍)

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