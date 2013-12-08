美国11月失业率创五年新低提升削减购债机率 但市场焦虑减弱

* 11月非农就业岗位增加20.3万个

* 该报告可能导致美联储缩减购债规模

* 11月失业率从7.3%降至7.0%

* 平均时薪和每周工时增加

* 通胀压力保持温和

路透华盛顿12月6日 -美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早本月就开始缩减购债的机率。

劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，而10月增长也很强劲。该报告显示就业全面增长，而且平均时薪上升，表明年底美国经济的强劲势头。

“该数据将进一步增强美联储的信心，认为美国经济对货币刺激的需求减弱。我们现在认为，倾向于在1月宣布缩减刺激力度，”道明证券(TDSecurities)驻纽约的资深分析师Millan Mulraine表示。

失业率下降0.3个百分点至2008年11月以来的最低水平。美国政府在10月份部分关闭了16天，当时一些联邦雇员被计入了失业人口，后来这些人恢复工作。

而在失业率下降的同时，劳动参与率也从10月的35年半低点回升。

另一份报告显示，就业市场前景改善，在12月初增强了消费者信心。

就业报告显示，平均每周工时达到三个月高点，而且9月与10月就业增幅向上修正了8,000个。这让11月就业报告更显强劲。

此外，一项未充分就业人口指标降至五年低点。未充分就业人口包括那些想工作但放弃了找工作努力的人，以及因为找不到全职工作而只能从事兼职的人。

美国指标公债收益率触及三个月高点，因交易商认为美联储可能在12月17-18日会议就开始缩减购债规模。但该收益率稍后回落，尾盘较上日大致持平。美国股市主要股指上涨，标准普尔500指数结束五日连跌，录得近一个月来的最大单日涨幅。

金融市场的反应情况表明，与六个月前相比，投资者对于美联储即将缩减购债的担忧已经减弱。六个月前美联储官员首次暗示要缩减刺激政策时，股市下挫，公债收益率大涨。

为了加强经济复苏力道，美联储目前每月买进850亿美元的公债和抵押支持债券，藉以压低长期借贷成本。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，对于本月开始缩减刺激政策持开放态度，尽管他倾向先看到就业市场变得更加健康。埃文斯一直以来大力倡言支持美联储刺激措施。

“我将持开放态度，”他对ReutersInsider表示，“在其它条件不变的情况下，我希望再看到几个月的良好数据，但(上月)数据改善了。”

许多分析师仍预期美联储将等到明年3月才会开始缩减购债，但路透调查显示，越来越多的华尔街一级债券交易商目前认为可能在12月或明年1月开始行动。

浏览美国非农就业数据图表：link.reuters.com/ram54t

浏览失业率图表：link.reuters.com/wam54t

浏览美国非农就业恢复情况图表：link.reuters.com/kem54t

浏览劳动参与率图表：link.reuters.com/sem54t

浏览个人消费支出(PCE)物价指数与联邦基金利率目标图表：link.reuters.com/qec92t

浏览个人支出图表：link.reuters.com/hed44t

**经济数据好坏不一**

虽然就业市场与消费者支出指标不断改善，但房屋市场与企业支出放缓。通胀仍然处于低位，分析师表示，这将使美联储官员对于收缩购债规模非常谨慎。

分析师亦认为，在国会达成联邦政府拨款协议之前，美联储不会贸然缩减购债。但国会最早在下周就可能达成协议。国会助手表示，已进入到最后细节问题的磋商。

商务部公布的一份报告显示，10月个人消费支出(PCE)物价指数与前月持平，之前连续三个月以0.1%的速度上涨。10月PCE物价指数较上年同期上升0.7%，为2009年10月以来的最小涨幅。

扣除食品与能源的10月核心PCE物价指数仅较前月上升0.1%，之前三个月的涨幅亦是0.1%。核心PCE物价指数较上年同期仅上涨1.1%。上述两项通胀指标均远低于2%的美联储目标。

“虽然财政方面的拖累似乎不会像以前那么严重，而且就业前景有利，但我们仍然认为，美联储会希望看到更多的证据显示房屋市场持稳且通胀触底，然后才会开始缩减购债规模，”摩根大通的分析师Michael Feroli表示。

失业率下降，进一步接近6.5%的门槛水准。只有下降到6.5%，美联储才会开始讨论何时升息。

一些分析师认为，美联储将降低这个失业率门槛，让市场相信短期内不会升息。

“我们预计，当开始缩减购债的时候，会有更加有力的前瞻性利率指引相配合，包括降低失业率门槛，”纽约摩根士丹利分析师TedWieseman表示。

**就业报告细节呈现乐观信息**

11月就业全面增长，63.5%的产业增加了雇员中。民间部门就业增加19.6万。政府部门的就业亦增加，因各州及地方政府增聘人手，抵消了联邦政府雇员的下降。

制造业就业增加2.7万，连续第四个月上升，而且是2012年3月以来的最大增幅。建筑业就业增加1.7万个，尽管房屋市场上升势头减弱。

平均时薪增加0.04美元，每周平均工时从34.4延长到34.5小时，这都是对经济有利的迹象。(完)