美国1月零售销售下滑且初请失业金人数上升 主要受寒冬影响

2013年12月10日在加州一家零售店拍到的图片。 REUTERS/Mario Anzuoni

* 1月零售销售减少0.4%，12月数据下修

* 1月核心零售销售下滑0.3%，12月数据亦下修

* 一周初请失业金人数上升8,000人

* 天气因素扰乱经济趋势

路透华盛顿2月13日 -美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

美国大部分地区都受到冰冻和暴风雪的侵袭，这是过去两个月企业聘雇疲弱的原因。但分析师尚不担心，并预计第二季将会反弹。

UniCredit Research分析师HarmBandholz表示，“今天的数据明确显示称极端的寒冬对经济活动造成影响。消费者支出受到了抑制。”

1月零售销售下滑0.4%，其中汽车销售以及服装、家具店和餐厅等依靠步行交通的类别降幅较大。分析师先前预计零售销售将会持稳。

12月销售修正为下滑0.1%，更是加剧了该报告的疲弱基调。前值为增长0.2%。

华尔街投资者淡化了该疲弱数据，美股收高，美元下滑，美国政府公债价格上涨。

“若由此就认为这是经济更大幅下滑的先兆还为时过早，”Plante Moran FinancialAdvisors首席投资长Jim Baird说道。

欲浏览美国零售销售图表，请点选：link.reuters.com/fak93t

欲浏览美国初请失业金图表，请点选：link.reuters.com/xew34t

欲浏览美国企业库存图表，请点选：link.reuters.com/jek93t

**需求略降温**

虽然零售销售连续两个月下滑最有可能受寒冷天气影响，不过从在线销售亦减少，可看出整个趋势呈疲态。

1月扣除汽车、汽油和建材的核心零售销售下滑0.3%。12月核心销售修正为仅增加0.3%，初值为增加0.7%。11月核心销售亦被下修。

核心销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出成分最为一致。

11月和12月核心销售向下修正，预示2013年第四季消费支出和经济成长不如最初预期的那么强劲。

政府公布第四季GDP成长环比年率初值为3.2%，其中消费支出成长3.3%。

此前公布的数据显示贸易逆差大于政府预估，分析师预期第四季GDP增长速度将大幅下降。政府将于本月稍晚公布GDP修正值。

“与第四季GDP有关的这些数据修正，预示第四季GDP料下修至成长2.3%，”RBS的首席分析师MichelleGirard表示。

此外，劳工部公布，经季节调整后，2月8日止当周的初请失业金人数增加8,000人至33.9万人。而分析师此前预计会降至33万人。

被认为更能反映劳工市场趋势的四周初请失业金人数均值，上升3,500人至336,750人，显示企业裁员数量仅略有增加。

恶劣天气可能导致了上周初请失业金人数增加。本周又一场暴风雪袭击了美国许多地区，而本周正处于2月非农就业报告调查期之内，所以非农就业很有可能连续第三个月表现疲弱。

“天气可能再度影响2月的就业报告，但...政府将把你算作就业者之一，除非你在发工资期内不能天天去上班，”三菱东京日联银行的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

上月，汽车经销商的收入下降2.1%，连续第二个月下滑。汽车制造商上月抱怨，严寒天气打击了销售。扣除汽车的零食销售持平。

建筑材料与园艺设备销售成长1.4%，可能是因为除雪设备的需求上升。

汽车维修站及电器商店的收入亦增长。(完)

(编译/审校 张荻/孙茉莉/张涛/龚芳)

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