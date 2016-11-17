焦点：美中经济暨安全审议委员会敦促禁止中国国企收购美国企业

图为中国和美国国旗。 REUTERS/Hyungwon Kang

路透华盛顿/香港11月16日 - 美国国会一个负责监督中美安全与贸易联系的委员会周三表示，美国议员们应该采取行动，禁止中国国有企业收购美国企业。

美中经济暨安全审议委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)在其提交国会的年度报告中表示，中国共产党主要利用国有企业充当经济工具，来推进和实现其国家安全目标。

报告建议国会通过调整美国外资审议委员会(CFIUS)的职责，使其可以禁止这样的实体在美国展开收购。CFIUS是美国政府机构，负责对外国企业的收购计划进行安全评估。

“委员会建议国会修正法规，授权CFIUS禁止中国国有企业收购或有效控制美国企业，”报告表示。

CFIUS由美国财政部领导，有来自国防部和国土安全部等其它八家政府机构的代表，如果认为外国民间及政府控制企业收购美国企业的交易可能威胁美国国家安全或关键基础设施，则有权否决。

如果获得通过，则上述建议实际上会全面禁止中国国有企业收购美国企业。

美中经济暨安全审议委员会的报告完全是建议性质的，但在美国总统当选人特朗普过渡团队正在制订贸易与对外政策议程、以及为关键的经济与安全职位遴选人员之际，今年这份报告可能具有额外的份量。

在上周的选举中，选民反对就业机会流向中国和墨西哥的情绪帮助共和党保住了对众参两院的控制权。在这种情况下，国会也可能更容易接受该报告提出的建议。

特朗普在竞选期间强烈批评中国，声称要对美国进口的中国商品征收45%的关税，并给中国贴上汇率操纵国的标签。

“中国国有企业是中国政府的臂膀，”美中经济暨安全审议委员会主席Dennis Shea在一个记者会上表示。

“我们不希望美国政府在美国收购企业，为何我们要让中共政府在美国收购企业？”

调整支配CFIUS的法律，是美中经济暨安全审议委员会向国会提出的20项建议之一。在军事方面，它要求政府调查向中国外包业务对美国国防工业造成了多大的伤害。

已有16年历史的美中经济暨安全审议委员会还表示，国会应该通过相关法案，规定如果商务部要宣布中国是“市场经济”并限制针对中国的反倾销关税，均需事先得到CFIUS的批准。

据汤森路透数据，美国和美国企业今年吸引了645亿美元涉及中国大陆买家的并购交易，创出最高纪录，并且超过了中国买家在其它任何国家的并购规模。

今年中国企业积极在全球各地开展并购交易，迄今交易金额已达2,000亿美元，几乎是去年全年的两倍。

CFIUS今年加强对中国买家的审查，出乎一些人的预料。被CFIUS封杀的知名交易包括中国紫光股份有限公司出价约38亿美元收购西部数据(WDC.O)。

总体来看，数据并未表明CFIUS已成为中国对美国投资的严重障碍。2014年CFIUS审查了100多起外资并购交易，中国占24起，数量排名第一。

报告指出，尽管受到审查的中资并购交易的绝对数量上升了，但在中资总体并购交易中所占比例却下降了，而且CFIUS审查的大多数交易都得到放行。(完)