美国宣布委内瑞拉对国家安全构成威胁 制裁委国七名高官

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月9日 - 美国周一宣布委内瑞拉对其国家安全构成威胁，下令对该国七名官员实施制裁。这是自委内瑞拉总统马杜罗2013年就任以来，两国之间出现的最严重的外交纠纷。
美国总统奥巴马发布并签署了上述行政命令，美国政府高官称此举并非针对委内瑞拉能源行业和广泛经济领域。这令两国关系变得紧张，而美国与长期的敌人、委内瑞拉在拉美的重要盟友--古巴的关系正趋于正常化。
白宫称，上述命令针对的是其行为破坏民主进程的个人或机构、有暴力行为或侵犯人权、禁止和惩罚言论自由行为的人士或者卷入公共腐败的政府官员。
“侵犯委内瑞拉公民人权、卷入公共腐败的委内瑞拉前任及现任官员将不被欢迎进入美国，我方现在有工具来冻结他们的资产，阻止他们使用美国的金融系统，”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）在声明中称。
“我方对委内瑞拉政府加大力度恫吓政敌深表关切。对异己人士定罪，不能解决委内瑞拉的问题，”该发言人说道。
委内瑞拉外长罗德里格斯（Delcy Rodriguez）对记者称，该国会尽快对美方的上述举动作出回应。他随后又发推文称，该国当局致电本国驻华盛顿临时代办进行磋商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。