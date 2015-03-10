美国宣布委内瑞拉对国家安全构成威胁 制裁委国七名高官

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月9日 - 美国周一宣布委内瑞拉对其国家安全构成威胁，下令对该国七名官员实施制裁。这是自委内瑞拉总统马杜罗2013年就任以来，两国之间出现的最严重的外交纠纷。

美国总统奥巴马发布并签署了上述行政命令，美国政府高官称此举并非针对委内瑞拉能源行业和广泛经济领域。这令两国关系变得紧张，而美国与长期的敌人、委内瑞拉在拉美的重要盟友--古巴的关系正趋于正常化。

白宫称，上述命令针对的是其行为破坏民主进程的个人或机构、有暴力行为或侵犯人权、禁止和惩罚言论自由行为的人士或者卷入公共腐败的政府官员。

“侵犯委内瑞拉公民人权、卷入公共腐败的委内瑞拉前任及现任官员将不被欢迎进入美国，我方现在有工具来冻结他们的资产，阻止他们使用美国的金融系统，”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）在声明中称。

“我方对委内瑞拉政府加大力度恫吓政敌深表关切。对异己人士定罪，不能解决委内瑞拉的问题，”该发言人说道。

委内瑞拉外长罗德里格斯（Delcy Rodriguez）对记者称，该国会尽快对美方的上述举动作出回应。他随后又发推文称，该国当局致电本国驻华盛顿临时代办进行磋商。（完）