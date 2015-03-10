委内瑞拉总统称美国制裁意在颠覆委政府

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透加拉加斯3月9日 - 委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）周一怒不可遏地表示，美国的制裁措施意在颠覆其政府。
“代表着美国帝国主义精英阶层的奥巴马总统，决定亲自倾覆我的政府，插手委内瑞拉事务以便进行控制，”马杜罗在全国电视讲话中表示。
“这就是为何美国采取了如今的措施，”马杜罗说道，对美国制裁其七名官员首次发表回应。美国亦宣布委内瑞拉对美国国家安全构成威胁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。