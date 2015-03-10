委内瑞拉总统称美国制裁意在颠覆委政府

路透加拉加斯3月9日 - 委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）周一怒不可遏地表示，美国的制裁措施意在颠覆其政府。

“代表着美国帝国主义精英阶层的奥巴马总统，决定亲自倾覆我的政府，插手委内瑞拉事务以便进行控制，”马杜罗在全国电视讲话中表示。