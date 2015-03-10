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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 13:09 BJT

委内瑞拉总统称美国制裁意在颠覆委政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月9日 - 委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）周一怒不可遏地表示，美国的制裁措施意在颠覆其政府。

“代表着美国帝国主义精英阶层的奥巴马总统，决定亲自倾覆我的政府，插手委内瑞拉事务以便进行控制，”马杜罗在全国电视讲话中表示。

“这就是为何美国采取了如今的措施，”马杜罗说道，对美国制裁其七名官员首次发表回应。美国亦宣布委内瑞拉对美国国家安全构成威胁。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳
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