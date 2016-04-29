卡特称将支持解除对越南武器出口的限制

路透华盛顿4月28日（记者 Phil Stewart） - 美国国防部长卡特周四称，他将支持解除对越南军售的限制，这是美越两国关系解冻的最新迹象。美越两国近几年把注意力转向中国的军事崛起。

美国参议院军事委员会主席、曾为越战战俘的约翰·麦凯恩（John McCain）在听证会上询问卡特是否支持解除有关限制时，卡特称：“我们此前已经讨论过这个问题，而且我欣赏您在这方面的领导力，主席先生；（我的回答是）‘是的’。”

卡特并未做具体说明，不过他的这番表态是在美国总统奥巴马下月晚些时候访问越南之前作出的。

美国曾在2014年10月部分解除了向越南出售致命性武器的长期禁令，以帮助越南在南海实施巡逻和防卫，应对中国在南海构成的挑战。当时，美国官员表示，未来对越南军售可能包括空天系统。

卡特去年访问越南时曾承诺向越南提供1,800万美元，用于购买美国的巡逻艇。

但美国同时表示，全面解除对越南的武器禁运将取决于越南的人权改善状况。（完）